Pur-Sänger Hartmut Engler macht Herzinfarkt öffentlich

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Pur-Sänger Hartmut Engler («Abenteuerland») hat im November vergangenen Jahres einen schweren Herzinfarkt erlitten. Das gab der 64-Jährige nun erstmals öffentlich bekannt. «Wenn ich noch ein paar Stunden nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre der tödlich gewesen», sagte Engler der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild» darüber beichtet.

Er habe zunächst drei Stunden lang Druck auf der Brust und Schwächegefühl nicht richtig eingeordnet. Seine Partnerin habe ihn schließlich dazu bewegt, zum Arzt zu gehen. Nach einem Besuch bei seinem Hausarzt sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei ein Stent eingesetzt worden. Dabei sei es zu Komplikationen gekommen. «Die haben noch eine halbe Stunde um mein Leben gekämpft», sagte Engler.

Am nächsten Morgen hätten Ärzte zu ihm gesagt: «Sie haben ja einen neuen Geburtstag.» Den 18. November betrachte er deshalb als zweiten Geburtstag. Auf dem neuen Pur-Album «Bleib mir», das an diesem Freitag erscheint, verarbeitet Engler die Ereignisse und die Zeit danach in mehreren Liedern.

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Karriere nach Herzinfarkt zunächst ungewiss

Zunächst sei unklar gewesen, ob er wieder auf der Bühne stehen könne. «Ist das jetzt Frührente? War es das jetzt mit Applaus?», habe er sich gefragt. In den ersten Wochen nach dem Infarkt sei er sehr schwach gewesen.