Rapper Asap Rocky: Sollte Bürgermeister von New York sein

New York (dpa) - US-Rapper Asap Rocky könnte es sich vorstellen, Bürgermeister von New York City zu werden. «Ich sollte der Bürgermeister sein», sagte der 36-Jährige dem Branchenblatt «Variety». Der Musiker ist der Partner von Sängerin Rihanna (37), die beiden erwarten ihr drittes Kind. Er könne es kaum erwarten, das Leben in der Stadt zu verbessern. «Ich meine es verdammt ernst», sagte Asap Rocky weiter.