Rihanna: «Meine Söhne leben das beste Leben»

London (dpa) - Pop-Superstar Rihanna (36, «Diamonds») findet, dass ihre Söhne es sehr gut haben. Auf die Frage der Reporterin von «Entertainment Tonight», mit wem sie am liebsten für einen Tag tauschen würde, sagt die Sängerin: «Wissen Sie was? Meinen Kindern. Sie haben es am besten. Sie leben das beste Leben.»