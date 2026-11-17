Los Angeles (dpa) - Sehr Jahren bestimmen Musikerinnen die Popmusik - die diesjährigen Grammy-Nominierungen sind ein weiterer Beweis dafür. Mit elf Nominierungen geht die britische Sängerin Raye (29) als Favoritin in die 69. Grammy-Verleihung im kommenden Februar. Hinter ihr folgen die spanische Sängerin Rosalía mit neun Nominierungen sowie Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers mit jeweils sieben. Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean haben jeweils sechs Gewinn-Chancen. Das gab die Recording Academy in einem Livestream bekannt.

Damit zieht Raye mit der historischen Bestmarke der Musikerin Beyoncé für die meisten Nominierungen einer Künstlerin für eine einzelne Grammy-Verleihung gleich. Beyoncé war 2025 ebenfalls mit elf Nominierungen in die Verleihung der begehrten Preise gegangen.

Auch Deutsche haben Chancen

Einige Trophäen könnten auch an deutsche Musiker gehen: In der Sparte «Best Large Jazz Ensemble Album» ist die WDR Big Band für das Album «In The Brass Palace» nominiert. Unter den fünf Anwärtern ist auch die Frankfurt Radio Big Band (hr-Bigband) mit dem Album «Jim Mcneely Expeditions». Der Oscar-Preisträger und gebürtige Frankfurter Hans Zimmer ist für seine Zusammenarbeit mit Raye an dem Lied «Click Clack Symphony» zweifach nominiert.

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Jubelschreie und Sektkorken

Raye («Where Is My Husband!», «I Hate the Way I Look Today.») postete ein Video auf Instagram, in dem die R&B- und Pop-Sängerin völlig fassungslos auf einem Sofa die Verkündung ihrer Rekord-Nominierungen mitverfolgt.

Sängerin Rosalía (34, «Lux», «Berghain») feierte ihre neun Nominierungen auf einer Gartenterrasse mit Freudensprüngen und fliegenden Sektkorken. Die amerikanische Country-Sängerin Ella Langley (27, «You look like you love me», «Choosin' Texas») postete ein Video mit lauten Jubelrufen, während sie die Grammy-Bekanntgabe mit Freunden ausgelassen verfolgt.

Die im August gestorbene Country-Legende Dolly Parton erhielt posthum drei Grammy-Nominierungen. Ihre Patentochter, Pop-Star Miley Cyrus (33), freute sich in einem Instagram-Post über die gemeinsame Nominierung mit «Tante Dolly» für den Song «Light of a Clear Blue Morning». An dem Lied, das Siegchancen in der Wettbewerbssparte «Beste Country Darbietung» eines Duos oder einer Gruppe hat, wirkten neben Parton und Cyrus auch Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire mit.

Dies sei eine wunderschöne Art, Dolly Partons «riesiges Herz» zu ehren, sagte Cyrus über die Nominierung. Mit Einnahmen aus dem Lied sei die Krebsforschung an einem Kinderkrankenhaus unterstützt worden - «eine Herzensangelegenheit» für Parton. «Ich vermisse ihre Anrufe an großen Tagen wie diesem, aber ich spüre sie in jedem Moment», so Cyrus. «Liebe dich, Tante Dolly.» Die «Jolene»-Sängerin war im vorigen August im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben.