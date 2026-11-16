Musik-Auszeichnungen

Sängerin Raye mit elf Nominierungen Favoritin für Grammys

Mit elf Nominierungen geht die Sängerin Raye als Favoritin ins Rennen um den wichtigsten Musikpreis der Welt - und stellt damit sogar den Rekord einer Musik-Ikone ein.

Die Sängerin Raye hat die meisten Grammy-Nominierungen abgeräumt. (Archivbild) Foto: David Hammersen/dpa
Die Sängerin Raye hat die meisten Grammy-Nominierungen abgeräumt. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Die britische Sängerin Raye (29) geht mit elf Nominierungen als Favoritin in die 69. Grammy-Verleihung. Das gab die Recording Academy per Livestream bekannt. Damit hat Raye den Rekord der Musikerin Beyoncé für die meisten Nominierungen für eine Künstlerin für eine einzelne Grammy-Verleihung in der Geschichte der Auszeichnungen eingestellt. Beyoncé war 2025 ebenfalls mit elf Nominierungen in die Verleihung der Grammys gegangen war. 

Hinter Raye kommen Rosalía mit neun Nominierungen, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers mit jeweils sieben und Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean mit jeweils sechs. Diesmal gibt es Preise in rund 100 Kategorien zu gewinnen, die Veranstalter fügten untere anderem die Kategorien für den besten Latino-Song und die beste asiatische Pop-Performance hinzu. 

Die Grammys sollen am 7. Februar 2027 in Los Angeles zum 69. Mal verliehen werden. Rund 16.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rosalía gelingt Rekord bei Latino-Musikpreis
Latin Grammys

Rosalía gelingt Rekord bei Latino-Musikpreis

Mit ihrem musikalischen Genre-Mix trifft die spanische Sängerin weltweit den Zeitgeist. Bei den diesjährigen Latin Grammys wird Rosalía zur aktuell erfolgreichsten Künstlerin der Szene gekrönt.

13.11.2026

Musik-Preise

Beyoncé führt Grammy-Nominierungen an

Beyoncé hat bereits mehr Grammys als jeder andere Musikstar. Im kommenden Jahr kann sie ihre Sammlung noch erweitern - und es gibt auch deutsche Preis-Chancen.

08.11.2024

Popmusik

«Escapism.»-Sängerin Raye räumt bei Brit Awards ab

R’n’B-Sängerin Raye schreibt mit sechs Preisen Geschichte bei den Brit Awards. Musikfans zeigen sich vor Ort und in den sozialen Medien dennoch wenig begeistert von der Verleihung.

03.03.2024

Musikpreise

SZA und Swift: Frauen dominieren die Grammy-Verleihung

Es dürfte die Stunde junger weiblicher Popstars werden bei der 66. Grammy-Verleihung. Taylor Swift schlägt zwar ohne ihren Freund auf - aber mit Hoffnungen auf eine historische Nacht.

02.02.2024

Auszeichnungen

SZA bei Grammy-Nominierungen ganz vorne - Frauen dominieren

Frauen dominieren die diesjährigen Grammy-Nominierungen. Vor allem drei Künstlerinnen stechen heraus - und eine Dame, die gar keine Musik macht.

11.11.2023