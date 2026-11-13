Latin Grammys

Rosalía gelingt Rekord bei Latino-Musikpreis

Mit ihrem musikalischen Genre-Mix trifft die spanische Sängerin weltweit den Zeitgeist. Bei den diesjährigen Latin Grammys wird Rosalía zur aktuell erfolgreichsten Künstlerin der Szene gekrönt.

Insgesamt fünf Trophäen für ihr Album «Lux», den Song «La Perla» und das Musikvideo für den Titel «Sauvignon Blanc» darf die Spanierin Rosalía mit nach Hause nehmen. Foto: John Locher/Invision/AP/dpa
Insgesamt fünf Trophäen für ihr Album «Lux», den Song «La Perla» und das Musikvideo für den Titel «Sauvignon Blanc» darf die Spanierin Rosalía mit nach Hause nehmen.

Las Vegas (dpa) - Die Musikerin Rosalía (34) hat bei den Latin Grammys mit fünf Preisen kräftig abgeräumt und nebenbei einen Rekord aufgestellt. Denn mit «Lux» als Album des Jahres ist die Spanierin die erste Frau, die die Latino-Trophäe dreimal in dieser Kategorie gewonnen hat - nach ihren Alben «El Mal Querer» 2019 und «Motomami» 2022.

In der recht kurzen Geschichte des seit 2000 verliehenen Preises ist das ansonsten bisher nur den Sängern Juanes, Alejandro Sanz sowie Juan Luis Guerra gelungen. Rekordhalter ist der letztgenannte Merengue- und Bachata-Musiker mit sogar vier Alben des Jahres.

Rosalías Lied «La Perla» entschied bei der Verleihung am Donnerstag (Ortszeit) in Las Vegas die Kategorien Song des Jahres und Bester Popsong für sich. «Lux» gewann zusätzlich als bestes Alternativ-Album. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auf Erfolgskurs mit Genre-sprengenden Klängen

Rosalía, die meist auf Spanisch, aber auch in anderen Sprachen singt, gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des letzten Jahrzehnts. Ihre Musik verbindet Flamenco mit Pop, Reggaeton und R&B. Auf dem 2025 veröffentlichten Album «Lux» erweiterte sie den Stil um orchestrale und experimentell anmutende Techno-Elemente.

Die Latin Grammys zeichnen herausragende Musikaufnahmen aus, die überwiegend auf Spanisch, Portugiesisch oder in indigenen Sprachen Lateinamerikas veröffentlicht wurden.

Auch Sting ausgezeichnet

Eine Premiere gab es dabei für Weltstar Sting, mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas Sumner: Der Brite gewann einen Latin Grammy durch sein Mitwirken am Lied «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» von CA7RIEL und Paco Amoroso, der zum besten Pop/Rock-Song gekürt wurde.

Ein weiterer Gewinner des Abends war der Kolumbianer Juanes («La Camisa Negra»), der den Preis für das beste Pop/Rock-Album mit nach Hause nahm. Auch die ebenfalls aus Kolumbien stammende Sängerin Karol G und der argentinische Rapper Milo J wurden ausgezeichnet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rosalía, Bad Bunny & Co.: Warum Latin Pop die Welt erobert
Musik

Rosalía, Bad Bunny & Co.: Warum Latin Pop die Welt erobert

Eine Erfolgswelle spanischsprachiger Musik gibt es schon länger, bei den Grammys darf nun Bad Bunny auf weitere Preise hoffen. Warum begeistern Latin-Pop-Künstler eigentlich gerade so viele Hörer?

30.01.2026

Darum sprechen gerade alle über Rosalía
Star der Stunde

Darum sprechen gerade alle über Rosalía

Vergangene Woche veröffentlicht die spanische Sängerin Rosalía ihren Song «Berghain» - und das Internet flippt aus. Doch was ist eigentlich der Grund für diese Begeisterung?

06.11.2025

Berichte: Rosalía-Album vor Erscheinen im Netz geleakt
Musikstar aus Spanien

Berichte: Rosalía-Album vor Erscheinen im Netz geleakt

Rosalia ist in aller Munde. «Lux», das neue Album der spanischen Sängerin, wird am Freitag offiziell veröffentlicht. Aber einige Songs sickern in den sozialen Netzwerken schon vorher durch.

05.11.2025

Rosalía veröffentlicht Album-Auskopplung «Berghain»
Musik

Rosalía veröffentlicht Album-Auskopplung «Berghain»

Rosalía ist zurück. Gut dreieinhalb Jahre nach «Motomami» veröffentlicht die Spanierin ihr viertes Studioalbum. «Lux» soll zwar erst am 7. November erscheinen. Aber eine erste Kostprobe gibt es schon.

27.10.2025

Cowboy Carter

Beyoncé mit neuem Album - und neuem Musikstil

Auf einem weißen Pferd und mit Cowboy-Hut zeigt sich Beyoncé für ihr neues Album «Cowboy Carter» - aber der Superstar stellt auch gleich klar: «Das ist kein Country-Album. Das ist ein Beyoncé-Album.»

27.03.2024