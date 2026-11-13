Rosalía gelingt Rekord bei Latino-Musikpreis

Las Vegas (dpa) - Die Musikerin Rosalía (34) hat bei den Latin Grammys mit fünf Preisen kräftig abgeräumt und nebenbei einen Rekord aufgestellt. Denn mit «Lux» als Album des Jahres ist die Spanierin die erste Frau, die die Latino-Trophäe dreimal in dieser Kategorie gewonnen hat - nach ihren Alben «El Mal Querer» 2019 und «Motomami» 2022.

In der recht kurzen Geschichte des seit 2000 verliehenen Preises ist das ansonsten bisher nur den Sängern Juanes, Alejandro Sanz sowie Juan Luis Guerra gelungen. Rekordhalter ist der letztgenannte Merengue- und Bachata-Musiker mit sogar vier Alben des Jahres.

Rosalías Lied «La Perla» entschied bei der Verleihung am Donnerstag (Ortszeit) in Las Vegas die Kategorien Song des Jahres und Bester Popsong für sich. «Lux» gewann zusätzlich als bestes Alternativ-Album.

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Auf Erfolgskurs mit Genre-sprengenden Klängen

Rosalía, die meist auf Spanisch, aber auch in anderen Sprachen singt, gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des letzten Jahrzehnts. Ihre Musik verbindet Flamenco mit Pop, Reggaeton und R&B. Auf dem 2025 veröffentlichten Album «Lux» erweiterte sie den Stil um orchestrale und experimentell anmutende Techno-Elemente.

Die Latin Grammys zeichnen herausragende Musikaufnahmen aus, die überwiegend auf Spanisch, Portugiesisch oder in indigenen Sprachen Lateinamerikas veröffentlicht wurden.

Auch Sting ausgezeichnet

Eine Premiere gab es dabei für Weltstar Sting, mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas Sumner: Der Brite gewann einen Latin Grammy durch sein Mitwirken am Lied «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» von CA7RIEL und Paco Amoroso, der zum besten Pop/Rock-Song gekürt wurde.