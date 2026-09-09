Comic

Reaktion auf Trump: «South Park» heißt jetzt «South America»

Donald Trump stieg in der Zeichentrickserie «South Park» schon mit Satan ins Bett. Nun nehmen die Serienmacher den US-Präsidenten erneut auf den Arm.

Trump brachte am Wochenende die Idee auf, aus dem US-Bundesstaat New Mexico könnte «New America» werden. (Archivbild) Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
Trump brachte am Wochenende die Idee auf, aus dem US-Bundesstaat New Mexico könnte «New America» werden. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die Umbenennung mehrerer Orte durch US-Präsident Donald Trump haben die Erfinder von «South Park» ihrer satirischen Zeichentrickserie einen neuen Namen gegeben. «Inspiriert vom Mut und Patriotismus von Apple und Google ändern wir den Namen von "South Park" zu "South America"», erklärten Trey Parker und Matt Stone auf der Plattform X. Das Profil in dem sozialen Netzwerk trägt bereits den neuen Namen.

Trumps Faible für Umbenennungen

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit seit 2025 immer wieder zum Mittel von geografischen Umbenennungen gegriffen, um die Dominanz der USA zu demonstrieren. Zuerst taufte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um. Jüngst ordnete er die Umbenennung des Sees Lake Ontario, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in «Lake America» an. Google und Apple folgten in den USA der Linie und benannten in ihren Kartendiensten beide um. Außerhalb der USA erscheinen auch die bisherigen Namen noch. 

Am Wochenende brachte Trump eine neue Idee ins Spiel, die die USA selbst betrifft. Aus dem US-Bundesstaat New Mexico könnte «New America» werden. Das legte zumindest ein Post Trumps auf Truth Social nahe. Er zeigte eine Karte des Bundesstaats, auf der das Wort «Mexico» durchgestrichen war - stattdessen stand dort «America».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Trump stieg bei «South Park» schon mit Satan ins Bett

Es ist nicht das erste Mal, dass die amerikanische Zeichentrickserie den US-Präsidenten auf den Arm nimmt. In der 27. Staffel steigt eine animierte Figur von Trump unter anderem mit Satan nackt ins Bett. Eine Sprecherin des Weißen Hauses reagierte darauf: «Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen am seidenen Faden in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Lake America»: Warum Trump einen Grenzsee umbenennt
US-Regierung

«Lake America»: Warum Trump einen Grenzsee umbenennt

Trump ärgert sich über das Nachbarland Kanada und treibt den Zollstreit voran. Jetzt setzt er ein symbolträchtiges Zeichen und nutzt wieder einmal die Macht von Namen.

28.08.2026

Unter Trumps Gürtellinie: «South Park» erzürnt Weißes Haus
US-Serie parodiert Trump

Unter Trumps Gürtellinie: «South Park» erzürnt Weißes Haus

Er steigt mit Satan ins Bett - so stellen die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie «South Park» den US-Präsidenten Trump dar. Das Weiße Haus fand das anscheinend nicht lustig.

25.07.2025

Bätzing gegen «Festung Europa» und «America first»
Weihnachtspredigt

Bätzing gegen «Festung Europa» und «America first»

Die Aussichten für das kommende Jahr seien eher trüb, räumt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ein. Die Reaktion darauf dürfe aber nicht in Abschottung bestehen.

25.12.2024

US-Wahlen

Vorwahl in South Carolina: Haley hofft auf Heimvorteil

South Carolina ist die Heimat von Nikki Haley - doch selbst in Bamberg, wo sie ihre Wurzeln hat, stehen längst nicht alle Menschen hinter der republikanischen Präsidentschaftsbewerberin.

23.02.2024

US-Wahlen

US-Demokraten: Biden gewinnt Vorwahl in South Carolina

US-Präsident Biden will bei der Wahl im November erneut antreten. Parteiintern hat er keine echte Konkurrenz. Nach dem erwarteten Sieg bei der ersten offiziellen Vorwahl gibt er sich selbstbewusst.

04.02.2024