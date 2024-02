Regisseur Paolo Taviani mit 92 Jahren gestorben

Rom (dpa) - Der italienische Filmemacher Paolo Taviani («Mein Vater, mein Herr», «Cäsar muss sterben») ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Präfektur seiner Heimatregion Toskana am Abend. Taviani gehörte mit seinem bereits 2018 gestorbenen älteren Bruder Vittorio jahrzehntelang zu den wichtigsten Figuren des italienischen Kinos. Die beiden gewannen mit ihren stets gemeinsam gedrehten Filmen mehrere Dutzend internationale Preise, auch in Cannes und Berlin.

Ihren ersten gemeinsamen Spielfilm drehten die beiden 1967: «I sovversivi» («Die Subversiven») setzte sich mit der italienischen Linken auseinander. Ihren internationalen Durchbruch hatten die Brüder 1977 mit «Padre Padrone» («Mein Vater, mein Herr»). Der Film bekam in Cannes die Goldene Palme. 2012 erhielten die Tavianis für den Film «Cäsar muss sterben», ein Doku-Drama über die Proben für eine Aufführung des Shakespeare-Stücks «Julius Cäsar» im Gefängnis, auf der Berlinale den Goldenen Bären.

Nach italienischen Medienberichten starb Paolo Taviani nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Rom. Seinen Bruder Vittorio, der 88 Jahre alt wurde, überlebte er um annähernd sechs Jahre. Dieser hatte über ihr Verhältnis einst gesagt: «Wir haben unterschiedliche Charaktere, aber die gleiche Natur. Unsere Entscheidungen im Leben und in der Kunst sind die gleichen.» Daraus wurde eine lebenslange Zusammenarbeit.