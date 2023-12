Riesige Preußenstiftung im Strukturwandel

«Bei der Transformation der SPK geht es ganz zentral um die Autonomie aller Häuser», sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Künftig wird jedes Museum und Institut der Staatlichen Museen gleichwertig neben den anderen Einrichtungen der Stiftung stehen. Die SPK wird also ein großes Netzwerk von Einrichtungen, die möglichst autonom agieren sollen, wir wollen weg von einer zentralistischen Struktur.»

Von Januar an bekommt jedes Haus der Staatlichen Museen ein Budget wie bisher etwa die auch zur SPK zählende Staatsbibliothek. «Die Budgets sind natürlich im Augenblick denkbar klein, weil in der derzeitigen Haushaltssituation so viel nicht zu verteilen ist», sagte Parzinger. Dabei gebe es einen Verteilungsschlüssel, um allen Häusern gerecht zu werden. «Erstmals können die Museumsdirektoren selbst entscheiden, ob sie aus ihrem Budget Dienstreisen bezahlen, oder ob sie es in Ausstellungen oder andere Projekte investieren. Natürlich kann kein Haus alleine davon große Ausstellungen durchführen. Aber es ist eine wichtige Startbasis für die Leitungen der Museen und Institute, die früher immer mit dem Generaldirektor und im Kreis der Direktoren verhandelt werden musste.»