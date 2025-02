Abschied von Preußenstiftung: Parzinger will Buch schreiben

Berlin (dpa) - Nach 17 Jahren an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) will sich der scheidende Präsident Hermann Parzinger dem Schreiben widmen. «Ich muss bis Ende des Jahres dringend ein Buch zur Steinzeit fertigstellen. Danach ist schon ein weiteres Buchprojekt vereinbart», sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.