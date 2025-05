Bald Deutschlands wichtigste Museumschefin: Marion Ackermann

Berlin/Dresden (dpa) - Von der Elbe an die Spree: Nach acht Jahren an der Spitze der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) übernimmt Marion Ackermann die Führung der mächtigsten Kulturinstitution Deutschlands. Ab 1. Juni ist sie Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin. Amtseinführung ist am Dienstag (27.5.).