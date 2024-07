Roberto Blanco und Vicky Leandros bei Bayreuther Festspielen

Bayreuth (dpa) - Roberto Blanco, Vicky Leandros und in diesem Jahr lediglich viel bayerische Polit-Prominenz: Die Stadt Bayreuth hat veröffentlicht, wer am 25. Juli zum Auftakt der Richard-Wagner-Festspiele über den roten Teppich schreiten will. Auch die Schauspieler Heiner Lauterbach und Francis Fulton-Smith erwartet.

Aus der Bundespolitik sind in diesem Jahr nur wenige Vertreterinnen und Vertreter dabei: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) folgt der Einladung der Stadt Bayreuth. Außerdem reist die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, an. Bundesministerinnen oder -minister oder gar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen nicht zum Festspiel-Start.

Ein treuer Wagner-Stammgast der vergangenen Jahrzehnte fehlt hingegen: Schon in der Vorwoche wurde bekannt, dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in diesem Jahr keine Aufführung besuchen wird. Beim Festspiel-Auftakt hatte Merkel schon einige Male gefehlt, war dann aber stets einige Tage oder Wochen später angereist. In diesem Jahr sei kein Besuch in Bayreuth geplant, hatte ihr Büro mitgeteilt.