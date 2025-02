RTL: «Der Lehrer» und «Club der roten Bänder» kommen wieder

Köln (dpa) - Zwei sehr bekannte Serien aus dem Haus von RTL feiern ein Comeback: «Der Lehrer» und «Club der roten Bänder» kommen zurück auf den Bildschirm. Das kündigte RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel in einem Gespräch mit dem Branchendienst «The Spot» an, am Freitag berichtete auch RTL darüber.