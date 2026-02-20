Rumänien wird Ehrengast bei Buchmesse

Frankfurt (dpa) - Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028. Der Ehrengast-Vertrag sei in Bukarest unterzeichnet worden, teilte die Frankfurter Buchmesse am Freitag mit. «Rumänische Literatur ist in Europa längst präsent – getragen von einer starken Gegenwartsliteratur», sagte der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos. Die Bücher würden von einem Land erzählen, das politische Umwälzungen, Zensur und Neuanfänge erlebt hat.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Wir wollen den Ehrengastauftritt mit Sorgfalt, Professionalität und einer nachhaltigen Vision angehen und dabei den Tiefgang und die Lebendigkeit der aktuellen Kulturlandschaft Rumäniens aufzeigen», sagte Rumäniens Kulturminister András Demeter.