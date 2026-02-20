Bücher

Rumänien wird Ehrengast bei Buchmesse

Es ist eine Chance, seine Kultur zu präsentieren und Übersetzungen ins Deutsche zu steigern: Nach Tschechien und Chile kommt 2028 Rumänien als Ehrengast zur Frankfurter Buchmesse.

Ehrengast 2028 steht fest. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Ehrengast 2028 steht fest. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028. Der Ehrengast-Vertrag sei in Bukarest unterzeichnet worden, teilte die Frankfurter Buchmesse am Freitag mit. «Rumänische Literatur ist in Europa längst präsent – getragen von einer starken Gegenwartsliteratur», sagte der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos. Die Bücher würden von einem Land erzählen, das politische Umwälzungen, Zensur und Neuanfänge erlebt hat.

«Wir wollen den Ehrengastauftritt mit Sorgfalt, Professionalität und einer nachhaltigen Vision angehen und dabei den Tiefgang und die Lebendigkeit der aktuellen Kulturlandschaft Rumäniens aufzeigen», sagte Rumäniens Kulturminister András Demeter. 

Ein Kernziel des Ehrengastprogramms ist es nach Angaben der Buchmesse, die Anzahl der Übersetzungen aus dem Gastland ins Deutsche zu steigern. In diesem Jahr wird Tschechien Ehrengast sein, 2027 ist es dann Chile.

