Bild
Großbritannien

Russell Brand muss nicht in Untersuchungshaft

Der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand ist in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und anderer sexueller Übergriffe auf sechs Frauen angeklagt. Das Gericht gewährt ihm Kaution.

Russell Brand muss trotz der schweren Vorwürfe wegen mutmaßlich sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. (Archivfoto) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa
Russell Brand muss trotz der schweren Vorwürfe wegen mutmaßlich sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. (Archivfoto)

London (dpa) - Der britische Schauspieler und Comedian Russell Brand muss trotz schwerer Vorwürfe wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, wurde dem 50-Jährigen während einer Anhörung vor Gericht in London Kaution gewährt. Brand, der nur seinen Namen und Geburtsdatum bestätigte, nahm an der Anhörung per Videoschalte aus den USA teil. Er soll am 17. Februar erneut vor Gericht erscheinen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei der Anhörung ging es um mutmaßliche Übergriffe auf zwei Frauen, darunter Vergewaltigung, wegen derer Russell Brand Ende vergangenen Jahres angeklagt wurde. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. 

Bereits zuvor war wegen mutmaßlicher Taten gegen vier andere Frauen Anklage erhoben worden. Brand hatte die Anschuldigungen vor Gericht zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Eine Verhandlung ist bereits für Juni angesetzt. Vorgeworfen wird dem Ex-Mann von US-Sängerin Katy Perry unter anderem, er habe eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an der Brust angefasst und sie zum Oralsex gezwungen. Die Vorfälle sollen sich im Zeitraum zwischen 1999 und 2005 ereignet haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vergewaltigungsvorwurf: Russell Brand erscheint vor Gericht
Großbritannien

Vergewaltigungsvorwurf: Russell Brand erscheint vor Gericht

Nach längeren Ermittlungen steht der britische Schauspieler und Ex-Moderator Russell Brand wegen des Verdachts der Vergewaltigung vor Gericht. Sein erster Auftritt ist schnell wieder vorbei.

02.05.2025

Ex-Moderator Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt
Großbritannien

Ex-Moderator Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Nach längeren Ermittlungen wird der britische Schauspieler und Ex-Moderator Russell Brand unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung angeklagt. Brand meldet sich in einem Video zu Wort.

04.04.2025

Gemeinde-Anführer wegen sexueller Übergriffe vor Gericht
Frauen gedroht?

Gemeinde-Anführer wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Ein Anführer einer sektenähnlichen Vereinigung in Hamburg soll junge Frauen manipuliert haben, damit sie ihm sexuelle Wünsche erfüllen. Nun hat der Prozess gegen den 52-Jährigen begonnen.

15.11.2024

Kriminalität

Russell Brand: Weitere Anzeigen wegen sexueller Übergriffe

Nach seiner Karriere bei namhaften Radio- und Fernsehsendern machte der Brite zuletzt vor allem mit Verschwörungstheorien Schlagzeilen. Jetzt wird gegen ihn wegen möglicher sexueller Straftaten ermittelt.

25.09.2023

Prozess wegen sexueller Übergriffe: Freispruch für Kevin Spacey

26.07.2023