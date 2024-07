Ryan Reynolds: Bin ein «großer Fanboy» von Hugh Jackman

Berlin (dpa) - Der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds betont die Bewunderung für seinen Kollegen und Freund Hugh Jackman. «Ich bin ein großer Fanboy von dem, was Hugh als "Wolverine" seit fünf Jahrzehnten, seit 55, 60 Jahren, gemacht hat», scherzte der 47-Jährige bei einer Pressekonferenz in Berlin.

So ist Jackmans (55) erstes Auftreten als Marvel-Figur Wolverine im ersten «X-Men»-Film zwar tatsächlich schon etwas her - aber mit 24 Jahren doch noch nicht ganz so lange, wie Reynolds behauptete.