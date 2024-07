Warum Hugh Jackman für neuen Film täglich 6.000 Kalorien aß

Jackman ist für «Deadpool & Wolverine» in seine legendäre Rolle als Comic-Held zurückgekehrt. Er verkörpert seit dem Jahr 2000 die Marvel-Figur Wolverine in den «X-Men»-Filmen. Nun spielt er an der Seite von Ryan Reynolds im einzigen Marvel-Blockbuster des Jahres (Kinostart 24. Juli).