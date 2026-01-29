Leute

Sänger Marc Anthony wird zum achten Mal Vater

US-Sänger Marc Anthony ist bereits Vater von sieben Kindern, mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez hat er Zwillinge. Nun freuen er und seine fünfte Ehefrau sich auf Nachwuchs.

Der US-Sänger Marc Anthony («Vivir Mi Vida») wird zum achten Mal Vater. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der US-Sänger Marc Anthony («Vivir Mi Vida») wird zum achten Mal Vater. Der 57-Jährige teilte gemeinsam mit seiner Frau Nadia Ferreira (26) auf Instagram ein Foto von einem runden Babybauch, auf dem drei Hände liegen. Mit Verweis auf ihren gemeinsamen Sohn, dem offenbar eine der Hände gehört, schreibt Ferreira dazu: «Marquito wird großer Bruder.»

Der Musiker das und paraguayische Model feierten in dem Post auch ihren dritten Hochzeitstag. Anthony war zuvor bereits viermal verheiratet und hat insgesamt sieben Kinder. Mit der Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez, mit der er zehn Jahre verheiratet war, hat er Zwillinge.

In den Kommentaren bekam das Paar zahlreiche Glückwünsche. Ex-Fußball-Star David Beckham, der mit dem Musiker seit vielen Jahren befreundet ist, schrieb: «Soooooo aufgeregt».

Anthony, der als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren wurde, ist mehrfacher Grammy-Preisträger. Der Sänger und Songwriter ist für Lieder wie «Vivir Mi Vida», «Rain Over Me» und «Flor Pálida» bekannt. Zuletzt brachte er das Album «Muevense» (2024) heraus.

