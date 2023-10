Sahra Wagenknecht fand sich als Kind zu dick

Köln (dpa) - Sahra Wagenknecht fand sich als zehn Jahre altes Mädchen zu dick. «War ich leider auch», sagt die heute 54 Jahre alte Politikerin in einem Interview mit Alice Schwarzer in der Zeitschrift «Emma». Auf Schwarzers Einwand, auf Kinderfotos von Wagenknecht sei davon nichts zu sehen, erwidert sie: «Doch, schon. Aber da ist natürlich auch dieser wahnsinnige Druck in Sachen Gewicht und Schönheit, der vor allem auf junge Frauen ausgeübt wird.»

Wagenknecht berichtet in dem Interview außerdem, dass sie als Kind gemobbt worden sei, weil sie wegen ihres iranischen Vaters anders ausgesehen habe. Auf die Frage, ob sie aus dieser Schwäche eine Stärke gemacht habe und nun zur ewigen Außenseiterin geworden sei, sagt sie: «Ich kann es aushalten, wenn ich Außenseiterin bin. Aber es ist nicht das, was ich mir wünsche.»

Wagenknecht und Schwarzer hatten Anfang des Jahres gemeinsam ein «Manifest für den Frieden» veröffentlicht, in dem sie vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs warnten. Zusammen organisierten sie auch eine Friedenskundgebung in Berlin mit Tausenden Teilnehmern. Die Initiative zog aber auch heftige Kritik auf sich. Am Montagvormittag will Wagenknecht in der Bundespressekonferenz ihre Pläne für eine mögliche Parteigründung vorstellen.