Theater und Fernsehen

Schauspieler Achim Wolff mit 87 Jahren gestorben

Bekannt aus «Salto Postale» und zahlreichen Theaterproduktionen: Achim Wolff ist im Kreis seiner Familie gestorben.

Der Schauspieler ist vielen Fernsehzuschauern vor allem durch seine Rolle der ZDF-Serie «Salto Postale» bekannt. /Archivbild) Foto: Bernd Settnik/dpa
Der Schauspieler ist vielen Fernsehzuschauern vor allem durch seine Rolle der ZDF-Serie «Salto Postale» bekannt. /Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Berliner Schauspieler Achim Wolff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie seine Künstleragentur «60Plus» auf Anfrage bestätigte, starb Wolff am Dienstag nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Der 1938 in Berlin geborene Schauspieler war Fernsehzuschauern vor allem durch seine Rolle als Rudi Reschke in der ZDF-Serie «Salto Postale» bekannt. Dabei spielte er an der Seite von Wolfgang Stumph. 

Nach Angaben seiner Agentur stand Wolff bei mehr als 100 Kinofilmen und TV-Produktionen vor der Kamera. Von 2005 bis 2012 spielte er den Weihnachtsmann in der Kika-Serie «Beutolomäus».

In der Theateradaption von Til Schweigers Film «Honig im Kopf» spielte er am Schlosspark-Theater in Berlin die Hauptrolle des an Alzheimer erkrankten Amandus. Wolff spielte nach Angaben des Theaters alle großen klassischen Rollen auf der Bühne. Im Lauf seiner Karriere hatte er demnach unter anderem Engagements am Friedrichstadtpalast, Theater und Komödie am Kurfürstendamm, an der Komödie Dresden und an der Komödie am Bayerischen Hof in München. Seit mehr als 20 Jahren war er auch als Regisseur tätig. 

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Zuletzt stand Achim Wolff 2025 im Sommertheater der Beelitzer Festspiele mit seiner Ehefrau Rita Feldmeier gemeinsam auf der Bühne.

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