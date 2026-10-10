Kriminalität

Schauspieler Keegan Allen: Wurde überfallen und geschlagen

Mit blutüberströmtem Gesicht schildert Keegan Allen den Schockmoment: Zwei maskierte Männer bedrohen ihn mit Messer und Pistole – mitten in West Hollywood.

Zwei junge Männer hätten ihm auf den Kopf geschlagen und seine Uhr gestohlen, so Allen in einem Instagram-Video. (Archivbild) Foto: Nina Prommer/EPA/dpa
Zwei junge Männer hätten ihm auf den Kopf geschlagen und seine Uhr gestohlen, so Allen in einem Instagram-Video. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der aus der Mysteryserie «Pretty Little Liars» bekannte Schauspieler Keegan Allen ist nach eigenen Angaben Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Zwei junge Männer hätten ihm auf den Kopf geschlagen und seine Uhr gestohlen, sagte Allen am Donnerstag in einem Instagram-Video. In der Aufnahme ist sein Gesicht blutüberströmt.

Der Überfall habe sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil West Hollywood in Los Angeles ereignet, berichtete Allen. Die beiden maskierten Männer hätten ihn mit einem Messer und einer Pistole bedroht. In dem Video ist zu hören, wie Allen jemanden auffordert, die Polizei zu rufen.

Die Behörden bestätigten US-Medien zufolge, dass sie den Fall untersuchen.

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Allen spielte von 2010 bis 2017 in «Pretty Little Liars» die Rolle des Toby Cavanaugh.

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