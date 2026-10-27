Schauspieler Noah Wyle zum «Sexiest Man Alive» gekürt

Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Schauspieler Noah Wyle ist für die Zeitschrift «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2026. Das US-Magazin stellte den 55-Jährigen auf seiner Webseite als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor. Als er die Nachricht bekam, habe er zunächst an einen Streich gedacht, sagte Wyle in einem Videointerview. «Ich hätte mir nicht im Traum vorstellen können, dass mir diese Ehre in diesem Leben zuteilwerden würde.»

Seine Frau Sara habe sich sehr darüber gefreut, dass dies ein gutes Licht auf ihren Geschmack werfe, erzählte er schmunzelnd. «Aber sie hält mich auch für einen guten Kerl» und finde es gut, «die Art von Vater, die ich bin, die Art von Ehemann, die ich bin», anzupreisen.

Star der Krankenhausserie «The Pitt»

Wyle feierte zuletzt große Erfolge mit der Hauptrolle in der Krankenhausserie «The Pitt». Er spielt den Chefarzt Michael «Robby» Robinavich in einer Notaufnahme in der US-Stadt Pittsburgh. Die Serie wurde wiederholt ausgezeichnet, auch Wyle gewann eine Reihe wichtiger Fernsehpreise als bester Hauptdarsteller.

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Damit knüpft er an seinen großen Durchbruch in den 1990er Jahren an: Damals spielte er eine Hauptrolle in der Krankenhausserie «Emergency Room - Die Notaufnahme», kurz «ER» - an der Seite von niemand Geringerem als George Clooney.

«People» erinnerte nun daran, dass Wyle in dieser Zeit gemeinsam mit Clooney und zwei weiteren Co-Stars der Serie schon einmal unter der Schlagzeile «The Sexy Men of ER» («Die sexy Männer von ER») auf der Titelseite war. Clooney wurde später zweimal zum Sexiest Man Alive gekürt. «Doch Wyle? Irgendwie haben wir ihn davonkommen lassen», schrieb das Magazin nun.

Erster Preisträger war Mel Gibson

«People» vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr fiel die Wahl auf den britischen Schauspieler Jonathan Bailey.

Vor Bailey wurden dessen Schauspielkollegen John Krasinski («A Quiet Place»), Patrick Dempsey («Grey's Anatomy»), Chris Evans («Captain America: The First Avenger»), Paul Rudd («Ant-Man»), Michael B. Jordan («Black Panther») und der Musiker John Legend («All of Me») als «Sexiest Man Alive» ausgezeichnet.