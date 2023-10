Schauspieler und Studios verhandeln wieder

Die rund 160.000 Schauspieler und Schauspielerinnen in den USA streiken seit dem 14. Juli - am Sonntag also seit genau 100 Tagen. Die Darstellerinnen und Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche. Auch die Drehbuchautoren hatten seit Anfang Mai gestreikt, aber Anfang des Monats eine Einigung mit den Studios gefunden.