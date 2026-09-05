1927-2026

Schauspielerin Erni Mangold mit 99 gestorben

Von «Tatort» bis «Before Sunrise»: Die österreichische Künstlerin Erni Mangold war in mehr als 100 Rollen zu sehen. Ihr Agent würdigt sie als « energische und zähe Person».

Die beliebte Darstellerin stand bis ins höchste Alter vor der Kamera. (Archivbild) Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa
Die beliebte Darstellerin stand bis ins höchste Alter vor der Kamera. (Archivbild)

Wien (dpa) - Die österreichische Schauspielerin Erni Mangold ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Ihr Agent Klaus Kelterborn bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Charakterdarstellerin, die bis ins höchste Alter auch für deutsche Produktionen vor der Kamera stand. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

«Die Erni war eine energische und zähe Person», sagte Kelterborn. Noch im Jahr 2020 trat sie im TV-Film «Das Geheimnis der Freiheit» als Katia Mann, Mutter des Schriftstellers Golo Mann, auf. Im selben Jahr war sie in der TV-Romanze «Schönes Schlamassel» mit Stars wie Verena Altenberger und Dieter Hallervorden zu sehen. In ihrer langen Karriere spielte Mangold auch in mehreren «Tatort»-Folgen sowie in Serien wie «Der Alte», «Kommissar Rex» oder «Der Bulle von Tölz». Insgesamt war sie in mehr als 100 TV- und Filmproduktionen zu sehen.

Karriereweg von Gustaf Gründgens bis Richard Linklater

Mangold wurde im Jahr 1927 als Ernestine Goldmann geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie zunächst in Wien Theater. Mitte der 50er Jahre ging sie für einige Jahre ans Hamburger Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens, danach war sie unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert.

Zu Mangolds wichtigsten Filmen gehören «Hanussen» (1955), mit O.W. Fischer in der Hauptrolle als Varieté-«Hellseher» und Mangold als dessen Lebensgefährtin. Rund vierzig Jahre später stand sie als Handleserin vor der Kamera - für Richard Linklaters «Before Sunrise» mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Im Jahr 2015 gewann Mangold den Österreichischen Filmpreis für ihre Arbeit im Film «Der letzte Tanz» in dem sie als Alzheimer-Patientin eine umstrittene Beziehung mit einem jungen Zivildienstleistenden eingeht.

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