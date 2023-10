Schriftstellerin Janina David gestorben

London (dpa) - Die für ihr autobiografisches Werk «Ein Stück Himmel» bekannt gewordene Schriftstellerin und Holocaustüberlebende Janina David ist tot. Das bestätigte der dtv-Verlag am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. David starb demnach bereits am 22. Oktober im Alter von 93 Jahren in London.