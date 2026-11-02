«Love, Peace & Rock'n'Roll»

Scorpions kündigen neue Tour mit vier deutschen Stationen an

Sie sind seit Jahrzehnten erfolgreich und haben von den großen Konzerthallen noch immer nicht genug. Wo die Scorpions 2027 während ihrer Welttournee auftreten wollen.

Die Scorpions wollen 2027 nicht nur in Deutschland noch einmal Arena-Luft schnuppern. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Die Scorpions wollen 2027 nicht nur in Deutschland noch einmal Arena-Luft schnuppern. (Archivbild)

Stuttgart/München (dpa) - Die Hardrock-Band Scorpions aus Hannover hat für das kommende Jahr eine weitere Tournee angekündigt - mit vier Stationen in Deutschland. Auftritte seien vom 12. bis 22. Mai 2027 in Stuttgart, Dortmund, Frankfurt und München geplant, teilte die Band mit. Der Vorverkauf soll für die ersten Fans bereits am Mittwoch beginnen. 

Den Impuls für die Rückkehr in deutsche Arenen habe das Heimspiel zum 60. Bandjubiläum in Hannover im vergangenen Jahr gegeben, teilte der Veranstalter des Konzerts in der Olympiahalle in München mit. Zuletzt waren Gitarrist Rudolf Schenker und Sänger Klaus Meine bei der Vox-Musikshow «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» zu sehen und zu hören.

Die Scorpions wurden 1965 von Gitarrist Schenker in der Nähe von Hannover gegründet und werden in einem Atemzug mit US-Stars wie Van Halen, Aerosmith oder AC/DC genannt. Millionen Fans vor allem in Südamerika, Russland und in Europa verehren die Band. Die Tour 2027 soll sie dementsprechend unter anderem nach Schottland, Mexiko und in die USA führen.

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