Rammstein-Sänger solo

Till Lindemann kündigt neue Welttournee an

Mehr als 50 Konzerte im kommenden Jahr: Till Lindemann plant seine nächste Welttournee und auch deutsche Städte sind dabei. Wo Fans Tickets bekommen und wann der Verkauf beginnt.

Till Lindemann geht wieder auf Solo-Tour. (Archivbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa
Till Lindemann geht wieder auf Solo-Tour. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht 2027 mit seiner «World Tour 2027» auf Konzertreise. Geplant sind mehr als 50 Auftritte, darunter 33 Konzerte in 22 europäischen Ländern, wie der Veranstalter mitteilte. In Deutschland sind unter anderem Auftritte in Rostock, München, Dresden und Hamburg vorgesehen. Weitere Stationen sind etwa Helsinki, Amsterdam, London, Zürich, Mailand und Istanbul. 

Die Tour startet im Frühling 2027 zunächst auf anderen Kontinenten, bevor sie im Herbst nach Europa kommt. Der Vorverkauf für Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt am Mittwochnachmittag (28. Oktober) exklusiv über das Portal Myticket. Tickets für die übrigen internationalen Auftritte sind über Lindemanns offizielle Website erhältlich. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist erst ab 18 Jahren gestattet. 

Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee «Meine Welt» absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rammstein-Sänger Lindemann kündigt Solo-Tour an
Neues Projekt

Rammstein-Sänger Lindemann kündigt Solo-Tour an

Till Lindemann ist schon seit einiger Zeit auch auf Solo-Pfaden unterwegs. Nun kündigt er bereits die nächste Tour ohne seine Bandkollegen von Rammstein an.

13.11.2024

Rammstein-Sänger

Till Lindemann wirft mit Gedicht Fragen um Abschied auf

Hat Till Lindemann auf Instagram seinen Abschied von Rammstein angekündigt? Diese Frage sorgt bei Fans momentan für Aufregung. Dabei klingt ein Post der Band noch anders.

08.08.2024

Konzertabsage

Lindemann-Konzert in Kassel abgesagt

17.11.2023

Musik

Nun auch Frankfurt - zehn Rammstein-Konzerte in Deutschland

17.10.2023

Rammstein

Till Lindemann lässt Vorwürfe zurückweisen

Rammstein-Sänger Till Lindemann lässt sich jetzt anwaltlich vertreten. Erste juristische Konsequenzen werden angekündigt.

08.06.2023