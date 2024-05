Selena Gomez: «Ich weiß nicht, ob ich sexy bin»

Cannes (dpa) - In ihrem neuen Film führt Popstar Selena Gomez ein sexuell aufgeladenes Telefonat mit einem Liebhaber - doch dass die Szene funktioniert, ist ihrer Ansicht nach nicht ihr, sondern dem Drehbuch zu verdanken. «Ich weiß nicht, ob ich sexy bin», sagte die 31-Jährige in Bezug auf die Szene in Cannes. «Das ist das Drehbuch, das bin definitiv nicht ich. Es war wirklich ein sehr starker Moment im Film und sehr poetisch.» Gomez sagt in der Szene am Telefon auf Spanisch sinngemäß, dass ihre Vulva schmerze, wenn sie an ihren Liebhaber denke.