Shootingstar Paul Mescal spricht über seine Depression

Cannes (dpa) - Kino-Shootingstar Paul Mescal hat Einblick in seine mentalen Herausforderungen bei Filmdrehs gegeben. «Ich denke, wenn man als Person eine Tendenz zur Depression hat, macht es dich... ist es am Filmset manchmal schwer, denn ich werde dort nicht diese Version meiner Persönlichkeit sein», sagte der 29-Jährige in Cannes.