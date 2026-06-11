Im Oktober

So präsentiert sich Ehrengast Tschechien auf der Buchmesse

Die Gastland-Auftritte gehören zu den größten Attraktionen der Frankfurter Buchmesse. Was zeigt Tschechien im Herbst - und warum hat das Binnenland plötzlich eine Küste?

Gastland der Frankfurter Buchmesse: Tschechien. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Gastland der Frankfurter Buchmesse: Tschechien. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Ehrengastland Tschechien will nicht nur seine Literatur während der Frankfurter Buchmesse im Oktober präsentieren: Geplant ist ein ganzes Jahr der tschechischen Kultur, wie die Organisatoren des Gastland-Auftritts in der Deutschen Nationalbibliothek ankündigten. Rund 100 Veranstaltungen - auch zu anderen Kunstgattungen - sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein stattfinden. 

Die 78. Frankfurter Buchmesse ist vom 7. bis zum 11. Oktober für das Publikum geöffnet. Rund 75 Autorinnen und Autoren aus Tschechien würden dafür anreisen, wie der Programmdirektor des tschechischen Ehrengastauftritts, Martin Krafl, ankündigte. 212 Bücher aus Tschechien seien anlässlich der Messe neu in deutscher Übersetzung erschienen. 

«Ein Land an der Küste»

Der Ehrengastauftritt steht unter dem Motto «Tschechien: ein Land an der Küste» - ein Titel, der absichtlich für Verwirrung sorgen soll, wie die Organisatoren erklärten. Buchmessen-Direktor Juergen Boos, für den 2026 die letzte Messe sein wird, interpretierte das Shakespeare-Zitat als «eine Küste, an der Sprache, Geschichten und Ideen anlanden». Krafl sprach von «Wellen der Inspiration» und «Gedanken, die zu neuen Ufern aufbrechen». 

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Dieser poetische Ansatz soll sich auch im Ehrengast-Pavillon spiegeln, wie das verantwortliche Architekturbüro berichtete. Die 2.300 Quadratmeter große Ausstellungshalle werde «in eine verspielte und verträumte Landschaft» verwandelt. Runde, aufblasbare Elemente unterschiedlicher Größen dienen als Raumteiler, Sitzgelegenheiten und Leinwände zugleich. Aus einem Leuchtturm und Bojen heraus werden mit Hilfe von KI Zitate tschechischer Literatur projiziert. Ein Roboter soll live Comics zeichnen.

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