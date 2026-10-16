Soderbergh hilft bei «The Batman 2» aus - Reeves verhindert

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Steven Soderbergh (63, «Traffic») springt bei den Dreharbeiten zu «The Batman Part II» ein, die im Juni unter der Regie von Matt Reeves (60) angelaufen sind. Vorige Woche war die Produktion in London aber gestoppt worden. Reeves müsse sich einer «Familienangelegenheit» widmen, hieß es zur Erklärung in einer Mitteilung von DC Studios.

«Nur um das klarzustellen - ich werde The Batman Part II nicht verlassen», schrieb Reeves nun auf der Plattform X. «Ich bin Steven zutiefst dankbar, dass er mir in dieser schwierigen Zeit zur Hilfe kommt, um beim Abschluss der Hauptdreharbeiten zu helfen. Vielen Dank an alle für eure Anteilnahme und die guten Wünsche.» Einzelheiten über die Auszeit des US-Regisseurs wurden nicht bekannt.

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Soderbergh teilte laut «Variety» mit, dass er Reeves' Arbeit an dem Kinohit «The Batman» (2022) «umwerfend» fand. Jetzt wolle er mit Reeves und dessen Team zusammenarbeiten, «um Filmmaterial zu erzeugen, das nahtlos zu dem passt, was bereits gedreht wurde, so dass Matt seinen Film ordentlich fertigstellen kann». Soderbergh, auch für Filme wie «Erin Brockovich», «Magic Mike» und die «Ocean’s»-Trilogie bekannt, soll demnach am Set in London sein, während Reeves in Los Angeles verweilt, wo später die Postproduktion erfolgt, wie US-Branchenblätter berichteten.

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Mehrere Verzögerungen

Der Drehstart für die Fortsetzung des Kinohits «The Batman» (2022) hatte sich im Laufe der Produktionsvorbereitungen mehrmals verzögert. Der Film soll aktuell im Februar 2028 in die Kinos kommen. Neben Hauptdarsteller Robert Pattinson kehren Andy Serkis (als Butler Alfred) und Colin Farrell als Penguin für die Fortsetzung zurück. Neu dabei sind unter anderem Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance. Im Mai hatte Reeves auch den deutschen Schauspieler Sebastian Koch («Das Leben der Anderen», «Stauffenberg») auf der Plattform X als Neuzugang angekündigt.