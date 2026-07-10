Leute

Sogar Mick Jagger wurde schon von einer Frau geghostet

Man datet und plötzlich meldet der andere sich ohne Erklärung nie wieder? Das passiert sogar großen Stars: Rocklegende Mick Jagger wurde schon von einem Date geghostet, wie er erzählt.

Rocklegende Mick Jagger wurde selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Rocklegende Mick Jagger wurde selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting. (Archivbild)

New York (dpa) - Rocklegende Mick Jagger wurde eigenen Worten zufolge selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting. «Es ist die klassische Geschichte: Man lernt eine Frau kennen, hat eine kurze Affäre mit ihr und dann ghostet sie dich», erklärte der 82-Jährige über den Gedanken hinter seiner neuen Ballade «Back in Your Life» im Video-Podcast «Zane Lowe Interview». Auf die Frage, ob er aus eigener Erfahrung spreche, antwortete der Sänger: «Na klar!»

Mit Ghosting wird das plötzliche und nicht angekündigte Abbrechen jeglicher Kommunikation bezeichnet, insbesondere beim Dating. Eine Person verschwindet – wie ein Geist, englisch «ghost» – aus dem Leben der anderen, beantwortet auch keine Nachrichten und Anrufe mehr.  

Jagger habe beim Schreiben des Liedes über den plötzlichen Kontaktabbruch durch eine Frau aus eigenen Erinnerungen schöpfen können, sagte der Brite. Auf die Frage seines Gesprächspartners «wer zum Teufel» Mick Jagger ghosten würde, antwortete der Rolling Stones-Frontman trocken: «Das kommt vor.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Song «Back in Your Life» ist Teil des neuen Albums der Rolling Stones mit dem Titel «Foreign Tongues». Jagger erzählt, dass er die Ballade gemeinsam mit Keith Richard und Andrew Watt geschrieben habe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rolling Stones: Mick Jagger hofft auf Konzerte im Jahr 2027
Konzertreihe statt Tournee?

Rolling Stones: Mick Jagger hofft auf Konzerte im Jahr 2027

Kehren die Rolling Stones nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums im kommenden Jahr auf die Konzertbühne zurück? Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Ronnie Wood haben eine klare Meinung dazu.

08.07.2026

Mick Jagger: Marianne war so lange Teil meines Lebens
Musik

Mick Jagger: Marianne war so lange Teil meines Lebens

Der Frontmann der Rolling Stones reagiert auf den Tod seiner früheren Muse Marianne Faithfull. Und postet dazu alte Bilder.

30.01.2025

Gesellschaft

Ghosting: Wenn sich eine Bekanntschaft in Luft auflöst

Nach zwei oder 20 Dates ist Schluss, nur halt nicht offiziell. Die Gründe erfahren manche nie. Die Psychologin Anja Wermann hilft Betroffenen von Ghosting in ihrer Beratungsstelle.

11.02.2024

Sänger

Mick Jagger gönnt sich was zum Fest

Der Frontmann der Rolling Stones will 2024 mit seiner Band auf Tour gehen. Dazu muss er wieder fit werden und auf einiges verzichten. Doch gilt das auch zu Weihnachten?

08.12.2023

Leute

Mick Jagger gönnt sich was zum Fest

08.12.2023