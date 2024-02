Ghosting: Wenn sich eine Bekanntschaft in Luft auflöst

Berlin (dpa) - «Ich glaube, das zwischen uns beiden wird nichts» - das wirkt zu konkret, zu absolut. Was ist, wenn mich mein Date vom vergangenen Wochenende dann arrogant findet, wenn ich so etwas schreibe? Stattdessen vielleicht lieber einfach Funkstille, das macht es einfacher. Doch für wen? Meistens nur für Ghoster.

Seit 2021 betreibt Wermann in ihrer Praxis in der Hauptstadt eine Beratungsstelle für so sitzengelassene Menschen. Zu ihr kommen meistens eher Frauen zwischen Ende 20 und Anfang 50, seltener auch Männer. Manche ihrer Hilfesuchenden kauen noch Jahre nach dem plötzlichen Ende darauf herum.

«Verlassen werden trifft immer ins Herz», sagt der Paar-Psychologe Eric Hegmann aus Hamburg. «Wenn heute ein Phänomen für die Angst vor Unverbindlichkeit beim Kennenlernen steht, dann ist es Ghosting.» Auch er kennt die Schmach der Sitzengelassenen aus seiner Praxis. Für sie ist Ghosting «ein so weitverbreitetes Phänomen», dass es in der Datingwelt als «Plage» bezeichnet wird.

Daher ist das Phänomen in den Fokus von Gesundheitsangeboten gerückt: Krankenkassen informieren online darüber, auch Podcasts und Profile in den sozialen Medien widmen sich dem Thema. Dadurch wird klar: Es ist ein Irrglaube, dass man der anderen Person Schmerzen erspart, wenn man sich rar macht. «Es ist andersherum: Man knabbert an einem Ghosting viel mehr als an klaren Ansagen», sagt Psychologin Wermann.