Sonntags-Primetime hat fünf Millionen Zuschauer verloren

München (dpa) - Die Zahl der TV-Zuschauer ist auch am populären Fernsehabend Sonntag deutlich rückläufig. Seit 2018 sei die durchschnittliche Zahl der sonntags um 20.15 Uhr fernsehenden Menschen in Deutschland um fünf Millionen zurückgegangen, teilte die ARD in München mit - von 33,85 Millionen 2018 auf nun 28,47 Millionen im Jahr 2023. Der «Tatort» schaffe es aber trotzdem, seine Einschaltquote beim Publikum zu halten, betonte die ARD.