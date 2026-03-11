Die Neue im «Tatort» Dortmund

Sophia Burtscher wird neue «Tatort»-Kommissarin in Dortmund

In der jüngsten Folge der Dortmunder «Tatort» ermittelte Stefanie Reinsperger zum letzten Mal als Rosa Herzog. Wer folgt ihr nun an der Seite von Peter Faber? Der WDR lüftet das Geheimnis.

Wann die erste Folge mit Sophia Burtscher (links) als Hauptkommissarin Leo Sturm ausgestrahlt wird, ist noch offen. Foto: Thomas Kost/WDR/dpa
Wann die erste Folge mit Sophia Burtscher (links) als Hauptkommissarin Leo Sturm ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Dortmund (dpa) - Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder «Tatort». Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge «Blut und Wasser» (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Schauspielerin folgt auf Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge «Schmerz» unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war. 

Es sei ihr «eine Ehre», zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe «einige Geheimnisse im Gepäck.» Leo Sturm sei «eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork», verriet der Westdeutsche Rundfunk. Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen. 

Wer ist die Neue im Ruhrgebietsteam? 

Burtscher stammt aus Bregenz in Österreich und stand in vielen Theatern wie in Wien, Zürich oder Stuttgart auf der Bühne. Laut WDR war sie bereits während ihres Schauspielstudiums in Salzburg festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln bis 2022. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie «King of Stonks» und wirkte in «Stromberg – Der neue Film» mit, Kinostart war Ende 2025. Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem «Tatort» Köln mit der Folge «Gefangen» (2019) oder aus der ARD-Reihe «Die Diplomatin».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ausermittelt: Dortmunder «Tatort»-Kommissarin hört auf
Krimi-Reihe

Ausermittelt: Dortmunder «Tatort»-Kommissarin hört auf

Seit 2012 gibt es den Dortmunder «Tatort», einige Akteure haben sich bereits verabschiedet, darunter die Ermittlerinnen Aylin Tezel und Anna Schudt. Nun steht der nächste Abschied an.

25.08.2025

«Tatort»-Sommerpause vorbei: Adieus in Franken und Frankfurt
ARD-Sonntagskrimis

«Tatort»-Sommerpause vorbei: Adieus in Franken und Frankfurt

2024 kommen noch zwei neue «Polizeiruf 110»-Filme und 15 «Tatort»-Krimis. Darunter: der letzte Frankfurt-Fall mit Janneke und Brix, das 80. Mal Lena Odenthal und Dagmar Manzels Abschied in Franken.

02.09.2024

Schauspieler

Rick Okon hört beim Dortmunder «Tatort» auf

Pawlaks letzter Fall: Im Februar ist Schauspieler Rick Okon zum letzten Mal als «Tatort»-Kommissar Jan Pawlak zu sehen. Ersatz soll es keinen geben.

03.12.2023

Schauspielerin

Reinsperger wehrt sich gegen übergriffige Kommentare

11.08.2023

Schauspielerin

Stefanie Reinsperger spielt die «Großstadtförsterin»

Man kennt sie bereits aus dem Dortmunder «Tatort» - jetzt hat sie eine neue Rolle an Land gezogen. Bis Zuschauerinnen und Zuschauer sie darin sehen können, dauert es aber noch.

31.05.2023