Sophia Burtscher wird neue «Tatort»-Kommissarin in Dortmund

Dortmund (dpa) - Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder «Tatort». Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge «Blut und Wasser» (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.

Die Schauspielerin folgt auf Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge «Schmerz» unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war.

Es sei ihr «eine Ehre», zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe «einige Geheimnisse im Gepäck.» Leo Sturm sei «eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork», verriet der Westdeutsche Rundfunk. Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Wer ist die Neue im Ruhrgebietsteam?