Voice of Love

Soul-Sänger Peabo Bryson tot

Duette für die Disney-Filme «Die Schöne und das Biest» sowie «Aladdin» brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung - und machten Peabo Bryson bekannt. Jetzt starb er mit 75 Jahren.

Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild) Foto: Reed Saxon/AP/dpa
Peabo Bryson und Céline Dion gewannen für Disney-Duet einen Grammy. (Archivbild)

Atlanta (dpa) - Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film «Die Schöne und das Biest», ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender «CNN» und der britische Sender «BBC» aus einer Mitteilung der Familie zitierte, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend - «umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten».

Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die «New York Times». Am Sonntag hatten das Branchenblatt «Variety» und das US-Promiportal «People» unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.

Auftritte mit Céline Dion und Whitney Houston

Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen «Stimme der Liebe» (Voice of Love) erhalten, schrieb die «New York Times» weiter. Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films «Die Schöne und das Biest». Mit dem Lied «A Whole New World» aus dem Soundtrack des Disney-Films «Aladdin» stieß er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

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