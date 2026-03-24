Kranke Sängerin

Spekulation um mögliches Comeback von Céline Dion

Plakate in Paris, emotionale Instagram-Posts und ein geheimnisvoller Satz: Céline Dion heizt Spekulationen um ein Live-Comeback in Europas größter Konzerthalle an.

Céline Dion hat Instagram-Post mit möglichen Hinweisen veröffentlicht, die Fans elektrisieren. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Céline Dion hat Instagram-Post mit möglichen Hinweisen veröffentlicht, die Fans elektrisieren. (Archivbild)

Paris (dpa) - Musik-Superstar Céline Dion (57) befeuert Gerüchte, wonach sie nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause in Paris vor einem Comeback stehen könnte. Nachdem am Montag zahlreiche in der französischen Hauptstadt aufgetauchte Poster mit Songtiteln von Dion zu Mutmaßungen über einen Auftritt der Kanadierin in Paris geführt hatten, postete Dion auf Instagram zahlreiche Fotos, die sie bei Aufenthalten zu unterschiedlichen Epochen ihres Lebens in Paris zeigen. Dazu schrieb sie lediglich den Satz: «Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll...».

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Dion plane im Herbst eine Serie von Konzerten in der Paris La Défense Arena, der mit einer maximalen Kapazität von rund 40.000 Plätzen größten Konzerthalle Europas, schrieb die kanadische Zeitung «La Presse». Demnach soll es im September und Oktober jeweils zwei Konzerte pro Woche geben. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Management der Sängerin blieb zunächst unbeantwortet.

In Paris sind zahlreiche Poster mit Songtiteln von Céline Dion aufgetaucht. Foto: Blanca Cruz/AFP/dpa
In Paris sind zahlreiche Poster mit Songtiteln von Céline Dion aufgetaucht.

Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom mit schweren Muskelkrämpfen. Ob sie verreisen oder auftreten kann, hängt jeweils von ihrer Tagesform ab.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Im November 2024 trat sie bei einer Show in Saudi-Arabien auf. Beim Eurovision Song Contests (ESC) in Basel war im Mai vergangenen Jahres vergeblich auf einen möglichen Auftritt von Dion gewartet worden.

Die Aussicht auf ein mögliches Comeback hatte Dion bereits vor einigen Tagen geweckt, als sie auf Instagram ihren verstorbenen Vater würdigte. «Ich werde nie vergessen, wie du zu meinen Auftritten gekommen bist», schrieb Dion in dem Post. «Ich liebe dich, und wenn ich wieder auf die Bühne gehe, weiß ich, dass du da sein wirst.»

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