Kino-Schmankerl

«Star Wars»: Originalfassung von 1977 kommt zurück ins Kino

Mehrfach wurde die Originalversion überarbeitet. Aber im kommenden Jahr können Liebhaber von «Star Wars» den ersten Teil der Saga wieder in der Urfassung bewundern - in ganz besonderem Format.

Zum 50. Jubiläum des ersten «Star Wars»-Films bekommen Fans etwas Besonderes geboten. (Archivbild) Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Zum 50. Jubiläum des ersten «Star Wars»-Films bekommen Fans etwas Besonderes geboten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Fans des «Star Wars»-Imperiums können im kommenden Frühjahr den allerersten Teil der Kino-Saga in der Originalversion von 1977 sehen. Das teilte Disney mit - und schickte gleich noch ein besonderes Schmankerl für Liebhaber hinterher: Der Film «Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung» wird in ausgewählten Kinos auch im Imax-70mm-Format gezeigt. Das ist das derzeit qualitativ hochwertigste und größte analoge Filmformat der Welt. 

Diesen Tag können sich Fans in Deutschland markieren

Anlass für die Wiederaufführung ist das 50. Kinostart-Jubiläum des zuerst veröffentlichten Teils im Jahr 1977 - der in Deutschland zuerst als «Krieg der Sterne» ins Kino kam und später in «Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung» umbenannt wurde. Weltweit kommt die Urfassung laut Disney am 19. Februar zurück auf die Leinwände, in Deutschland laut dem Branchenportal «Filmstarts» bereits am 18. Februar. 

Seit der Veröffentlichung wurde der Film von George Lucas mehrfach stark überarbeitet - dass nun das 50 Jahre alte Original gezeigt wird, dürfte hart gesottene Fans besonders erfreuen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim: Star Wars-Cosplayer kommen ins Moderne Theater
Pünktlich zum Filmstart

Weinheim: Star Wars-Cosplayer kommen ins Moderne Theater

Star Wars-Fans augepasst: Passend zum Filmstart von „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ kommen die Sturmtruppen ins Moderne Theater nach Weinheim.

13.05.2026

Von «Michael» bis Marvel: Kino-Highlights 2026
Kino-Ausblick

Von «Michael» bis Marvel: Kino-Highlights 2026

Biopics, große Fortsetzungen und neue Superheldenfilme: 2026 bringt zahlreiche hochkarätige Kinostarts. Darunter ein Film über Michael Jackson und eine jetzt schon große Oscar-Hoffnung.

17.12.2025

Neuer «Star Wars»-Film mit Ryan Gosling im Mai 2027
Kino

Neuer «Star Wars»-Film mit Ryan Gosling im Mai 2027

1977 kam der erste «Krieg der Sterne»-Film in die Kinos. 50 Jahre später soll es einen neuen Film geben. Was ist bekannt?

18.04.2025

Science-Fiction-Saga

Erschütterung der Macht: 25 Jahre «Star Wars: Episode I»

Als George Lucas erstmals die Fortsetzung der «Star Wars»-Klassiker ankündigte, löste das große Begeisterung aus. Doch «Episode I - Die dunkle Bedrohung» von 1999 war für viele Fans eine Enttäuschung.

16.05.2024

Streaming

Neue «Star Wars»-Serie «Ahsoka» mit Rosario Dawson

Disney+ zeigt neue Abenteuer in einer «weit, weit entfernten Galaxie». «Ahsoka» aus dem «Star Wars»-Universum knüpft an «The Mandalorian» an. Rosario Dawson spielt die Titelrolle.

23.08.2023