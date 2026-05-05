Stars feiern Mode und Kunst bei Met-Gala - Klum als Statue

New York (dpa) - Die «Party des Jahres» wird zum Familienfest: Sängerin Beyoncé und Schauspielerin Nicole Kidman haben zur berühmten New Yorker Met-Gala in diesem Jahr erstmals ihre Töchter mitgebracht. «Diesmal fühlt es sich surreal an, denn meine Tochter ist hier», sagte die 44-jährige Beyoncé, nachdem sie mit ihrem Ehemann Jay-Z und der gemeinsamen 14-jährigen Tochter Blue Ivy die mit gelb-grünem Teppich und Blumen dekorierten Stufen des Metropolitan Museums hochgelaufen war. «Es ist unglaublich, das mit Blue teilen zu können und es durch ihre Augen zu sehen. Sie war bereit dafür.»

Foto: Evan Agostini/Invision/dpa Musikerin Beyoncé kam mit Mann und Tochter zur «Party des Jahres».

Hollywood-Star Nicole Kidman brachte ihre 17 Jahre alte Tochter Sunday Rose mit zu dem Spektakel. «Sie war die ganze Zeit so entspannt - und dabei muss sie morgen um 8 Uhr wieder in die Schule gehen», sagte die in eine rote Robe gekleidete Schauspielerin. «Aber sie hebt nicht ab.»

Stars wie Madonna, Kim Kardashian, Bad Bunny und Cher

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Auch Stars wie Madonna, Rihanna, Kim Kardashian samt ihrer Mutter und den Halbschwestern Kendall und Kylie, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Lena Dunham, Bad Bunny und Cher feierten bei der alljährlichen Gala die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Sängerin Rihanna kam wie üblich als letzte.

Der Dresscode des Spektakels lautete in diesem Jahr «Mode ist Kunst», was das für aufwendige Verkleidungen berühmte Model Heidi Klum dazu veranlasste, im Ganzkörper-Kostüm einer steinernen Statue zu erscheinen. «Ich sehe hart aus, aber ich bin weich», kommentierte die 52-Jährige ihr Outfit. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen.

Roboter-Masken und Seifenblasen-Kleider

Der Sänger Bad Bunny war als älterer Mann verkleidet, die Sängerin Janelle Monaé trug ein Kleid aus Moos und Kabeln, ihre Kollegin Katy Perry eine Art Roboter-Maske und aus dem Kleid von Ski-Star Eileen Gu schwebten Seifenblasen heraus.

Die Met-Gala sei jedes Jahr «wie ein großer Kunst-Kurs» für sie, sagte das Model Gigi Hadid. Und ihre Kollegin Hailey Bieber, die ohne Ehemann Justin erschien, verriet, dass sie noch nie zuvor so entspannt bei einer Met-Gala gewesen sei.

Für Dwayne Johnson war es dagegen der erste «Met Ball», aber auch er sei entspannt, erzählte der Schauspieler - weil es nicht darum gehe, irgendeinen Film zu bewerben. «Hier kann man einfach anziehen, was man anzieht - und los geht's.» Auch für den Comedian Marcello Hernández und seine Freundin Ana Amelia Batlle Cabral war es das erste Met-Spektakel. «Wir freuen uns wie kleine Kinder und können es gar nicht abwarten, alle Leute anzuschauen, die da sind.»

Schon viele Stunden vor dem Spektakel versammelten sich Dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue, um einen Blick auf die Stars werfen zu können.

Gastgeberin Wintour: «Meine furchterregendste Zeit»

Oberste Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die langjährige Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue». Zum 29. Mal leitete sie in diesem Jahr die Gala, mit der sie in den vergangenen 28 Jahren mehr als 500 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt hatte. Aufregend sei es aber immer noch, verriet Wintour bei einer Pressekonferenz vorab. «Das ist meine liebste Zeit im Jahr - und auch meine furchterregendste.»

Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Zum 29. Mal leitete Anna Wintour die Gala.

Der oft als «Party des Jahres» bezeichnete «Met Ball» ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die Einnahmen bilden das Jahresbudget des inzwischen nach Wintour benannten Instituts. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung «Costume Art» eröffnet.

Protest gegen Bezos-Sponsoring

Mitfinanziert und mit ausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte. Kritiker hatten im Vorfeld dagegen protestiert, dass sich einer der reichsten Menschen der Welt quasi in ein extravagantes Mode-Kunst-Spektakel einkauft - und das in einer Metropole, in der Statistiken zufolge etwa jeder vierte Bewohner in Armut lebt.