Jennifer Lopez Mit-Ausrichterin der Met-Gala im Mai

New York (dpa) - Stars wie die Sängerin Jennifer Lopez und die Schauspielerin Zendaya betätigen sich bei der diesjährigen Met-Gala als Ausrichterinnen. Auch Musiker Bad Bunny, Schauspieler Chris Hemsworth und «Vogue»-Chefin Anna Wintour seien unter den Ehren-Ausrichtern, teilte das Metropolitan Museum am New Yorker Central Park am Donnerstag mit.