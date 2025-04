Swarovski tanzt wieder selbst - was macht Daniel Hartwich?

Köln (dpa) - Hier tanzt die Moderatorin noch selbst: Neun Jahre nach ihrem Sieg in der RTL-Show «Let's Dance» hat Victoria Swarovski bewiesen, dass sie noch immer ein ausgezeichnetes Rhythmusgefühl hat. Am Freitagabend eröffnete die 31-Jährige die von ihr und Daniel Hartwich präsentierte Sendung kurzerhand selbst – mit einer schwungvollen Tanzeinlage an der Seite von Jurorin Motsi Mabuse. Gemeinsam (RTL sprach vom Duo «Moctoria») vereinten die beiden Frauen verschiedene Tanzstile und wirbelten über das Parkett.