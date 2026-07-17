Oscar-Preisträgerin

Taubenlady aus «Kevin - Allein in New York»: Fricker ist tot

Oscar-Preisträgerin Brenda Fricker ist mit 81 Jahren gestorben. Sie prägte Irlands Filmszene und berührte viele als «Taubenlady» in «Kevin – Allein in New York».

Die irische Oscar-Schauspielerin Brenda Fricker - hier an der Seite von Michael Fassbender - ist tot. (Archivbild) Foto: Julien Behal/PA Wire/dpa
Die irische Oscar-Schauspielerin Brenda Fricker - hier an der Seite von Michael Fassbender - ist tot. (Archivbild)

London (dpa) - Millionen deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Brenda Fricker als die gutherzige Frau mit den Tauben in «Kevin - Allein in New York». In Irland gehörte die Oscar-Gewinnerin zu den «angesehensten Schauspielerinnen ihrer Generation», wie die «Irish Times» schrieb. Jetzt ist Fricker im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte ihr Agent in einer Stellungnahme der britischen Nachrichtenagentur PA sowie dem Sender RTÉ mit.

1990 war Fricker für ihren Auftritt in dem Drama «Mein linker Fuß» als erste irische Schauspielerin mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Der Sender RTÉ erinnerte am Freitag an ihre Dankesrede, in der sie die Auszeichnung «allen Menschen in Irland» widmete. 

Brenda Fricker erlangte Weltruhm. (Archivbild) Foto: Barry Batchelor/PA Wire/dpa
Brenda Fricker erlangte Weltruhm. (Archivbild)

Insbesondere auch in Deutschland bekannt wurde sie durch ihre Nebenrolle in dem zweiten Teil der Filmreihe. Der von Macaulay Culkin verkörperte Kevin begegnete der mutmaßlich obdachlosen «Taubenlady» im Park - zunächst ein Schreckmoment, anschließend werden die beiden aber Freunde. 

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Zuletzt hatte Fricker ihre Memoiren mit dem Titel «She Died Young» veröffentlicht. Anfang des Jahres hatte die Stadt Dublin angekündigt, ihr die Auszeichnung «Freedom of the City of Dublin» zu verleihen.

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