Taylor Swift kündigt neue Single an - schon für diese Woche

Los Angeles (dpa) - Taylor Swift (36) bringt eine neue Single heraus. Der US-Popstar kündigte den Song mit dem Titel «Patient Zero» am Dienstag auf Instagram an. Sie habe es kaum erwarten können, dies mitzuteilen, schrieb Swift zu dem Posting. Ihre Fans müssen nicht lange warten - bereits am Freitag (25. September) soll das Lied erscheinen.

Zuletzt hatte der Megastar im Juni den Song «I Knew It, I Knew You» für den Pixar-Film «Toy Story 5» herausgebracht. «Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe», schrieb sie damals auf Instagram.

Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) am kommenden Sonntag wird die Pop-Ikone mit einem Sonderpreis für Regiearbeit geehrt. Mit dem neuen «Artist Director Honors»-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es in einer Mitteilung des Senders MTV. Swift hat im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Musikvideos selbst Regie geführt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen