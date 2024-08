Taylor Swift spricht über den «Mount Swiftie» in München

München (dpa) - Superstar Taylor Swift hat sich begeistert über die vielen Menschen gezeigt, die ihre Konzerte in München von außerhalb des Stadions verfolgt haben. An beiden Konzert-Abenden waren vergangenes Wochenende mehrere Zehntausend Fans auf den Olympiaberg und umliegende Wiesen gekommen.

Manche nannten den Berg scherzhaft «Mount Swiftie» in Anlehnung an die Fans der US-Musikerin. «Was für eine magische Erfahrung es war, in München zu spielen», hieß es auf dem Instagram-Account der 34-Jährigen.