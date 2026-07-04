Hochzeit des Jahres

Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Jetzt kommt die Bestätigung – via Sprecherin und Videobildschirm am Madison Square Garden.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet. Foto: Ryan Murphy/AP/dpa
Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet.

New York (dpa) - Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar habe sich am Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin. 

Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan, wo die Feier stattfand, erschien etwa zeitgleich die Aufschrift: «Just&t Married» – auf Deutsch etwa «gerade geheiratet» als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben. 

Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen, Kelce stand sein Bruder Jason zur Seite, hieß es in der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler. Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. 

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Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.

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