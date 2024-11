Taylor Swift will bei Tour-Finale noch einmal alles geben

Berlin (dpa) - US-Superstar Taylor Swift will beim Finale ihrer «Eras»-Welttournee in Vancouver noch einmal alles geben. «Mein Team und ich sind auf einem ziemlichen Gefühlshoch, weil es für uns sehr real geworden ist: Die nächste Stadt wird die letzte der Eras Tour sein und der Abschluss des bisher außergewöhnlichsten Kapitels in meinem Leben», schrieb die 34-Jährige auf Instagram.