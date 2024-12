Vancouver (dpa) - Mit einem emotionalen Konzert vor rund 60.000 begeisterten Fans hat Taylor Swift ihre monumentale «Eras Tour» in Kanada beendet. Bei ihrem Auftritt am Sonntag (Ortszeit) im BC Place Stadium in Vancouver bedankte sich die 34-Jährige laut örtlichen Medienberichten für die Leidenschaft und Treue ihrer Anhänger.