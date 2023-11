«The Masked Singer» geht in die neue Staffel

Der «Zirkusdirektor» - eine Art Panda mit Zylinder - lüpfte im ProSieben-Programm am Mittwochabend den Hut - und es war...Matthias Opdenhövel, der Moderator der Live-Show. Reingelegt. Es bleibt also geheim, welche Prominenten Woche für Woche maskiert so lange Hits schmettern, bis sie entweder zu wenige Stimmen bekommen oder am Ende gewonnen haben. Und sich erst dann zeigen.

Opdenhövel kündigte aber auch eine tatsächliche kleine Neuerung an: Anders als in den vergangenen Jahren werden alle Kostüme erst in der ersten Live-Show präsentiert.

Sehr ungewöhnlich an der neunten Staffel ist, dass sie an einem der Abende den Wochentag wechselt, um nicht in Konkurrenz mit «Wetten, dass..?» zu stehen. Die zweite Ausgabe läuft nicht am 25. November, sondern am 26. November um 20.15 Uhr, also am Sonntagabend statt am Samstagabend. Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal «Wetten, dass..?». «Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten», sagte Moderator Opdenhövel. «Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen.»