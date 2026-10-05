Theater-Star Florentina Holzinger mit neuem Stück in Berlin

Berlin (dpa) - Theater-Star Florentina Holzinger eröffnet im kommenden Jahr mit einer neuen Arbeit am Flughafen Tempelhof die Spielsaison 2027/28 für die Komische Oper Berlin. Die neue Produktion der österreichischen Ausnahmekünstlerin widme sich dem Thema Krieg, wie das Opernhaus mitteilte. Es gehe um dessen ideologische Triebkräfte, mit neuen sowie historischen Kompositionen.

Die Intendanten Susanne Moser und Philip Bröking sprachen laut Mitteilung von einem außergewöhnlichen Ereignis und nannten Holzinger «eine der größten Genregrenzen sprengenden Stimmen der Gegenwart».

Holzinger längst ein Star in der Theaterwelt

Holzinger ist mit ihren bildgewaltigen Produktionen ein Star in der Theaterwelt. Sie ist bekannt für spektakuläre Performances und arbeitet oft mit nackten Frauenensembles. In der Hauptstadt gastiert sie immer wieder: «A Year without Summer» - das von Themen wie Selbstoptimierung und Unsterblichkeit handelt und viele Musical-Einlagen beinhaltet - feierte im Mai seine Premiere an der Volksbühne.

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Foto: Sabrina Hentschel/dpa Holzinger wird ihr Stück am ehemaligen Flughafen Tempelhof präsentieren. (Archivbild)

Vergangenes Jahr wurde Holzinger mit ihrer blutigen Opernperformance «Sancta» zum Theatertreffen eingeladen. Das Orchester der Komischen Oper Berlin wirkte mit. «Spätestens seitdem stand es auf meiner Bucketlist, hier zu inszenieren, und dass ich das nun sogar im Hangar in Tempelhof machen darf, kann ich kaum erwarten», sagte Holzinger nun laut Mitteilung. Die Performerin soll 2028 ein neues Stück auch an der Volksbühne inszenieren.

Vorverkauf ab März