Publikum feiert Uraufführung von Holzingers «Sancta»

Schwerin (dpa) - Die für ihre spektakulären Inszenierungen mit meist nackten Darstellerinnen bekannte Performancekünstlerin Florentina Holzinger hat mit ihrem neuen Stück «Sancta» abermals für Furore gesorgt. Bei der Premiere im ausverkauften Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin reagierte das Publikum mit tosendem Applaus und Jubel auf die knapp dreistündige, überaus temporeiche und provokante Aufführung rund um die biblische Geschichte.

In der Schlussszene standen nahezu alle der 520 Besucher in dem ausverkauften Haus und sangen die Aufforderung mit: «Don't dream it, be it» (Träume nicht nur davon, lebe es aus) - eine Reminiszenz an den Musical-Film «Rocky Horror Picture Show».

Mit ihrer ersten Operninszenierung knüpft die 38-jährige Österreicherin Holzinger nahtlos an ihre preisgekrönten früheren Arbeiten wie «Ophelia's Got Talent» 2022 an der Berliner Volksbühne oder «Tanz» 2019 in Wien an. Nach insgesamt vier ausverkauften Aufführungen in Schwerin wird die internationale Koproduktion «Sancta» Mitte Juni bei den Wiener Festwochen zu sehen sein, im Herbst dann auch in Stuttgart und Berlin.

Zutritt erst ab 18 Jahren

Die Inszenierung beginnt mit Paul Hindemiths kurzem Opern-Einakter «Sancta Susanna», der bei der Uraufführung vor gut 100 Jahren wegen der Hingabe einer Nonne an den gekreuzigten Jesus skandalumwittert war, und geht nahtlos in eine als lustvolles Spektakel gestaltete kirchliche Messe über.

Dabei agieren die meist nackten Darstellerinnen zu liturgischen Gesängen des Schweriner Theaterchors, zu Popsongs, Metal oder extra komponierten Titeln. Mit aufreizender Deutlichkeit bringt Holzinger in dem erst für Zuschauer ab 18 Jahren zugelassenen Stück lesbische Liebesszenen auf die Bühne, zieht christliche Rituale ins Lächerliche und prangert sexuelle Unterdrückung der Frau an.

Dabei rauschen Rollschuhfahrerinnen nackt durch eine Halfpipe, andere Darstellerinnen zerstören an einer riesigen Kletterwand symbolisch das ikonische Fresko Michelangelos von Gott und Adam, und das Heilige Abendmahl wird zum Rave.

Holzinger sorgt für Aufsehen in der Theaterwelt

Eine kleinwüchsige Frau schlüpft zur eigenen Freude in die Rolle des Papstes, und ein frisch abgeschnittener menschlicher Hautfetzen wird zur gottgeweihten Reliquie, kurz darauf zur Abendmahl-Hostie - alles deutbar als provokante Blasphemie und zugleich als Plädoyer für grundlegende Reformen in der katholischen Kirche.

Schon vor der Uraufführung in Schwerin hatte Holzinger deutliche Kritik am diskriminierenden Frauenbild in weiten Teilen der Kirche und an unzureichender Aufklärung von Missbrauchsfällen geübt.